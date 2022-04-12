Мобильное приложение Сбера исчезло из App Store

Оно не доступно для скачивания и обновления

Мобильное приложение Сбербанка на iOS пропало из магазина App Store.

В связи с введенными санкциями с 12 апреля оно не доступно для скачивания и обновления, говорится в сообщении банка.

Все установленные ранее приложения продолжат свою работу без ограничений. Те, кто не успел скачать приложение на телефон, могут воспользоваться веб-версией "Сбербанк Онлайн".

Ранее Сбербанк скорректировал ставки по вкладам и потребительским кредитам. Минимальная ставка по кредитам снизилась с 21,9% до 19,9%. Максимальная ставка по вкладам на срок до трёх месяцев снизилась с 19% до 16%.

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