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Мобильное приложение Сбера исчезло из App Store

10:57
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Оно не доступно для скачивания и обновления

Мобильное приложение Сбербанка на iOS пропало из магазина App Store.
Сбербанк рассказал о плане действий на случай удаления приложения

В связи с введенными санкциями с 12 апреля оно не доступно для скачивания и обновления, говорится в сообщении банка.

Все установленные ранее приложения продолжат свою работу без ограничений. Те, кто не успел скачать приложение на телефон, могут воспользоваться веб-версией "Сбербанк Онлайн".

Ранее Сбербанк скорректировал ставки по вкладам и потребительским кредитам. Минимальная ставка по кредитам снизилась с 21,9% до 19,9%. Максимальная ставка по вкладам на срок до трёх месяцев снизилась с 19% до 16%.

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