Путин и Лукашенко прибыли на космодром Восточный

Главы государств находятся в Амурской области

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе визита на Дальний Восток во вторник, 12 апреля, прибыли на космодром Восточный.

Лидерам двух государств предстоит осмотреть с воздуха ход строительства космодрома и инфраструктурных объектов. Затем Путин и Лукашенко примут участие в церемонии награждения летчиков-космонавтов и пообщаются с работниками космодрома.

В планах двух президентов — проведение совместной пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство "БелТА", Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события в Украине.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия является надежным союзником Белоруссии, Минск всегда был и будет с Москвой, в любой ситуации — "в любых сложностях и трудностях".

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