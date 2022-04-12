Байден пополнил свой список нелепых оговорок

Президент США использовал слово "проституция" вместо "уголовное преследование"

Президент США Джо Байден вновь оказался в центре внимания благодаря своим оговоркам. В речи, посвященной требованиям к обороту оружия, американский лидер перепутал два юридических термина.

Рассказывая о необходимости контроля над оружием без серийных номеров, Байден вместо термина "уголовное преследование" (prosecution) произнес "проституция".

— Представьте, если бы табачные компании не подвергались проституции, — заявил президент Соединенных Штатов.

Видеозапись курьезного выступления Байдена опубликовал телеканал CBS News.

79-летний президент США нередко допускает оговорки и оказывается в нелепых ситуациях. В январе 2022 года, обращаясь к американской нации, Байден выразил надежду, "что 2020 год пройдет хорошо".

В марте 2022 года в ходе визита в Польшу Джо Байден заявил, что американский доллар стоит уже 200 российских рублей.

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