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В России госпитализированы еще 4233 человека с коронавирусом

12:03
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Выявлено 10910 случаев

За сутки в России госпитализированы 4233 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 10910 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 489 человек, из них госпитализированы только 199.

Выздоровел за сутки 31271 человек. Скончался 281 заболевший.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18018825 человек. Умерли 372245 зараженных. Вылечились 17271128 заболевших.

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