Завершилась заявочная кампания экспертов конкурса "Моя страна - моя Россия"

В этом году работы участников будут оценивать свыше 3 тысяч человек

Завершилась заявочная кампания для потенциальных экспертов всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия". Традиционно он охватывает почти весь спектр вопросов социально-экономического развития регионов.

Всего представлено 17 номинаций. В этом году работы участников будут оценивать свыше 3 тысяч человек из всех субъектов. Но прежде все эксперты должны будут пройти обучение и аттестацию. Проект является частью президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Молодёжь, ребята готовят проекты, связанные с развитием и здравоохранения, и городской среды, и проекты импортозамещения. Поэтому и эксперты из очень разных отраслей: это и учёные, и практики, представители органов государственной власти и местного самоуправления", - заявила Лариса Пастухова, научный руководитель всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", доктор педагогических наук.

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