Российская журналистка попала под обстрел в Мариуполе

У Ирины Куксенковой ранения обеих ног

В Мариуполе пострадала корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. По съёмочной группе открыли прицельный огонь националисты.

У журналистки ранения обеих ног - попали осколки. При этом, как отметили в редакции, травмы были бы куда более серьёзными, если бы женщину не закрыли собой сопровождавшие группу военные. Ирине сразу же оказали первую помощь. Ее и раненых бойцов доставили в госпиталь. Коллеги Ирины - оператор Дмитрий Качурин и звукооператор Никита Севастьянов - не пострадали.

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