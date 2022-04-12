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Ефимов: Центр компетенций в сфере импортозамещения появится в технополисе "Москва"

11:43
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Он поможет столице в решении ключевых задач

В технополисе "Москва" создадут центр компетенций в сфере импортозамещения.
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Это позволит резидентам в условиях кооперации выпускать востребованную продукцию, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

На данный момент в особых экономических зонах (ОЭЗ) Москвы работают свыше 200 высокотехнологичных компаний. Они объединяются в кластеры для того, чтобы создавать конкурентную продукцию. Эксперты центра, в свою очередь, предлагают решения по выстраиванию новых логистических цепочек.

В работе центра планируют принять участие такие компании, как "Приводная техника", "Хирана+", "Диагностика-М" и другие. Уже прошло первое установочное совещание. Участники сформулировали задачи и цели технологического сообщества.

"Более масштабное внедрение продукции, произведенной в ОЭЗ "Технополис "Москва", для нужд городских учреждений - одна из ключевых задач центра", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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