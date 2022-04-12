Ефимов: Инвестиции Белоруссии в Москву выросли в 7,6 раза за пять лет

В 2021 году объем взаимного товарооборота составил 17 млрд долларов

Объем инвестиций из Белоруссии в Москву за пять лет вырос в 7,6 раза. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что Москву и Республику Беларусь связывает длительное и эффективное деловое партнерство. По последним данным Центробанка, на 1 октября 2021 года накопленный объем инвестиций из этой страны в столицу составил 820 млн долларов. За пять лет вложения выросли в 7,6 раза, а с октября 2020 года по октябрь 2021 года увеличились на 60%.

Белорусские инвесторы вкладывают средства в торговлю, недвижимость, транспорт и логистику, промышленное производство.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил рост объема внешней торговли между Москвой и Белоруссией. В 2021 году товарооборот составил 17 млрд долларов, это на 44,4% больше, чем в 2020 году. Объем экспорта из Москвы в Белоруссию в 2021 году достиг 11,2 млрд долларов, что на 57% превышает показатель 2020 года. Объем импорта из Белоруссии в Москву в 2021 году составил 5,8 млрд долларов, что более чем на четверть превышает значение за предыдущий период.

Для привлечения инвестиций столичные власти применяют различные механизмы государственно-частного партнерства, например, концессионные соглашения, позволяющие бизнесу получать доход от эксплуатации городских объектов. Среди других инструментов - контракты жизненного цикла, гарантирующие поставщикам долгосрочную загрузку мощностей, и офсетные контракты, согласно которым компаниям гарантирован сбыт продукции взамен на инвестиции в создание или модернизацию производства.

Компании, работающие в Москве, могут претендовать на налоговые льготы, например, через присвоение специальных статусов, а также пользоваться финансовой поддержкой города. Промышленные предприятия, активно инвестирующие в собственное развитие, имеют право на инвестиционный налоговый вычет — он позволяет уменьшить региональную часть налога на прибыль.

В дополнение к существующим механизмам и преференциям город принимает меры, направленные на поддержку инвесторов в сложившейся экономической ситуации. Планируется распространить офсетные контракты на все сферы городского хозяйства, рассказал руководитель городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Промышленные предприятия могут арендовать землю в Москве за 1 рубль в год для реализации масштабных инвестиционных проектов. Льготную ставку предоставят при смене цели использования участка на строительство, а также при предоставлении земельных участков для завершения строительства производственных и промышленных объектов.

Ранее Россия и Белоруссия договорились наращивать противодействие санкционному давлению Запада. В частности, достигнута договоренность наращивать плотную координацию во внешнеполитической сфере, в том числе совместное противодействие нелегитимному санкционному давлению со стороны ряда западных стран.

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