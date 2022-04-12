ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарев: Перинатальный центр в Коммунарке ввели в эксплуатацию

11:51
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Площадь корпуса превышает 22,4 тыс. кв. м

Перинатальный центр мощностью 130 коек в поселке Коммунарка ввели в эксплуатацию, это один из корпусов нового Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Вице-мэр Ракова: Общая готовность пяти новых скоропомощных комплексов составляет 50%

Общая площадь корпуса, построенного в рамках второй очереди, превышает 22,4 тыс. кв. м. С его открытием в "новой" Москве появится первый акушерский стационар по адресу: улица Сосенский Стан, владение 10/1.

В новом здании разместятся приемное отделение с экстренным оперблоком, два акушерских физиологических отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, отделение патологии беременности на 30 коек.

Также в центре заработает отделение реанимации новорожденных на 14 кювезов, отделение анестезиологии и реаниматологии, родовое отделение, клинико-диагностическая лаборатория (экспресс), женская консультация и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).

Бочкарев добавил, что в рамках объектов второй очереди в Коммунарке продолжается возведение детского стационара, который готов более чем наполовину.

Председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко отметил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина ведомство уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах, возводимых на территории города. На всех этапах строительства к проверкам привлекался Центр экспертиз (ГБУ ЦЭИИС), специалисты которого выполнили целый ряд лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов.

5 апреля в Новой Москве открыли новую детско-взрослую поликлинику с женской консультацией. Здание построено по московскому стандарту, прием будут вести основные профильные специалисты. Кабинеты врачей оснастили современным оборудованием. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в планах на этот год ввести в Троицком и Новомосковском округах еще несколько объектов здравоохранения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Перинатальный центр
Перинатальный центр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.