Бочкарев: Перинатальный центр в Коммунарке ввели в эксплуатацию

Площадь корпуса превышает 22,4 тыс. кв. м

Перинатальный центр мощностью 130 коек в поселке Коммунарка ввели в эксплуатацию, это один из корпусов нового Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общая площадь корпуса, построенного в рамках второй очереди, превышает 22,4 тыс. кв. м. С его открытием в "новой" Москве появится первый акушерский стационар по адресу: улица Сосенский Стан, владение 10/1.

В новом здании разместятся приемное отделение с экстренным оперблоком, два акушерских физиологических отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, отделение патологии беременности на 30 коек.

Также в центре заработает отделение реанимации новорожденных на 14 кювезов, отделение анестезиологии и реаниматологии, родовое отделение, клинико-диагностическая лаборатория (экспресс), женская консультация и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).

Бочкарев добавил, что в рамках объектов второй очереди в Коммунарке продолжается возведение детского стационара, который готов более чем наполовину.

Председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко отметил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина ведомство уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах, возводимых на территории города. На всех этапах строительства к проверкам привлекался Центр экспертиз (ГБУ ЦЭИИС), специалисты которого выполнили целый ряд лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов.

5 апреля в Новой Москве открыли новую детско-взрослую поликлинику с женской консультацией. Здание построено по московскому стандарту, прием будут вести основные профильные специалисты. Кабинеты врачей оснастили современным оборудованием. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в планах на этот год ввести в Троицком и Новомосковском округах еще несколько объектов здравоохранения.

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