Путин заявил о возобновлении российской лунной программы

Стремление наших предков идти вперед "служит нам наказом"

Россия продолжит осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.

Наша страна возобновит лунную программу, заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области. Она начнется с запуска автоматической межпланетной станции (АМС) "Луна-25" к естественному спутнику Земли.

"Нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы здесь на земле эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет", - подчеркнул глава государства.

Путин заметил, что стремление наших предков идти вперед "служит нам наказом".

Ранее сообщалось, что Путин проведет встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области. Главы государств обсудят вопросы космоса, двусторонние отношения, санкционное давление и ситуацию на Украине.

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