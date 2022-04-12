Путин назвал спецоперацию на Украине правильным шагом

Ее цели будут достигнуты, заявил президент

Проведение специальной военной операции на Украине является правильным шагом, другого выбора не было. С таким заявлением во вторник, 12 апреля, выступил президент России Владимир Путин.

Как подчеркнул российский лидер, продолжать и дальше терпеть геноцид было невозможно. Официальный Киев публично отказался соблюдать Минские соглашения.

При этом Украину начали превращать в антироссийский плацдарм и взращивать имевшиеся там ростки национализма. Столкновение Киева с Москвой было неизбежно, оставался лишь вопрос времени, отметил Владимир Путин.

В том, что цели и задачи российской спецоперации на Украине будут выполнены, нет никаких сомнений, цитирует президента России РИА Новости.

О начале специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик Владимир Путин объявил 24 февраля. Целями спецоперации российский лидер и верховный главнокомандующий назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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