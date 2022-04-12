ФСБ задержала сторонника "Правого сектора"

Украинец скрывался в Подмосковье

В Подмосковье задержан сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". В ФСБ сообщили, что он организовал тайник с оружием в лесу Солнечногорского района.

У украинца нашли три самодельных зажигательных устройства, которые "могли быть использованы для проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры московского региона", говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По данным правоохранителей, уроженец Москвы служил в ВСУ, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне. Награжден тремя государственными наградами Украины за участие в боевых действиях. В 2019 году он получил гражданство Украины. В конце января 2022 года прибыл в Россию.

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