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Россия отправит белоруса в космос

12:39
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Поручение подготовиться к полету дал Владимир Путин

Белорусский космонавт будет участвовать в полете на российском космическом корабле. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал президент России Владимир Путин.

В России отмечают День космонавтики
Путин и Лукашенко прибыли на космодром Восточный

Российский лидер дал поручение Роскосмосу подготовить этот полет. Он также рассказал, что Россия продолжает работать над лунной программой и запуском аппарата "Луна-25", сообщает РБК.

В рамках российско-белорусского сотрудничества реализуется проект по подготовке к космическому полету белорусских граждан, в том числе для совместной работы на МКС. Отбор кандидатов для подготовки к полету и формирование предложений в научную программу полета белорусской стороной должно быть завершено до 15 июня 2022 года. Затем пройдет окончательный отбор из числа кандидатов, сообщает агентство "БелТА".

День космонавтики 12 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретили на космодроме Восточный в Амурской области. Лидеры двух государств ознакомились с ходом строительства космодрома и его инфраструктурных объектов, а затем посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей "Ангара".

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