Россия отправит белоруса в космос

Поручение подготовиться к полету дал Владимир Путин

Белорусский космонавт будет участвовать в полете на российском космическом корабле. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал президент России Владимир Путин.

Российский лидер дал поручение Роскосмосу подготовить этот полет. Он также рассказал, что Россия продолжает работать над лунной программой и запуском аппарата "Луна-25", сообщает РБК.

В рамках российско-белорусского сотрудничества реализуется проект по подготовке к космическому полету белорусских граждан, в том числе для совместной работы на МКС. Отбор кандидатов для подготовки к полету и формирование предложений в научную программу полета белорусской стороной должно быть завершено до 15 июня 2022 года. Затем пройдет окончательный отбор из числа кандидатов, сообщает агентство "БелТА".

День космонавтики 12 апреля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретили на космодроме Восточный в Амурской области. Лидеры двух государств ознакомились с ходом строительства космодрома и его инфраструктурных объектов, а затем посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей "Ангара".

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