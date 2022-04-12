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Взрыв газа в Ступине: что известно спустя сутки после трагедии

12:51
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Двое пострадавших в тяжелом состоянии

После взрыв газа в многоэтажном доме в подмосковном Ступине задержали главного инженера газовой компании.
Дом в Ступине обследуют комплексом "Струна"

По данным следствия, мужчина не оказал соответствующего технического обслуживания квартиры ввиду отсутствия жильцов на момент проверки. В настоящее время задержанного допрашивают.

Кроме того, сотрудники следственного комитета провели обыски и изъяли в управляющих и обслуживающих организациях документы, а также допросили более 50 лиц.

Взрыв бытового газа в жилом доме по адресу Центральный переулок, 4 в подмосковном Ступине прогремел около 6 утра 11 апреля. эпицентр взрыва находился в квартире №55 на четвертом этаже. Возник пожар, на последних двух этажах обрушились конструкции. Четыре квартиры полностью разрушены, пять повреждены. Из дома эвакуировали 60 человек, включая 10 детей

В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе трое детей. Пятеро пострадавших находятся в больнице.

"Состояние двоих оценивается как тяжелое, еще двое в состоянии средней степени тяжести, один - в удовлетворительном", - сообщили РИА Новости в подмосковном Минздраве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительным данным, причиной взрыва стали неисправность газового оборудования и утечка газа.

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