Взрыв газа в Ступине: что известно спустя сутки после трагедии

Двое пострадавших в тяжелом состоянии
После взрыв газа в многоэтажном доме в подмосковном Ступине задержали главного инженера газовой компании.
По данным следствия, мужчина не оказал соответствующего технического обслуживания квартиры ввиду отсутствия жильцов на момент проверки. В настоящее время задержанного допрашивают.
Кроме того, сотрудники следственного комитета провели обыски и изъяли в управляющих и обслуживающих организациях документы, а также допросили более 50 лиц.
Взрыв бытового газа в жилом доме по адресу Центральный переулок, 4 в подмосковном Ступине прогремел около 6 утра 11 апреля. эпицентр взрыва находился в квартире №55 на четвертом этаже. Возник пожар, на последних двух этажах обрушились конструкции. Четыре квартиры полностью разрушены, пять повреждены. Из дома эвакуировали 60 человек, включая 10 детей
В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе трое детей. Пятеро пострадавших находятся в больнице.
"Состояние двоих оценивается как тяжелое, еще двое в состоянии средней степени тяжести, один - в удовлетворительном", - сообщили РИА Новости в подмосковном Минздраве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По предварительным данным, причиной взрыва стали неисправность газового оборудования и утечка газа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"