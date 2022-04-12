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Дума готовит к рассмотрению законопроект об отмене платы в системе "Платон"

13:00
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Документ предполагается рассмотреть летом

Государственная дума планирует к лету 2022 года подготовить для рассмотрения в первом чтении проект закона об отмене взимания платы за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным дорогам общего пользования в системе "Платон".
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Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в марте депутатами партии "Справедливая Россия — За правду" и членом Совета Федерации Ольгой Епифановой.

Авторы законодательной инициативы указывают, что на фоне санкций российские транспортные компании несут повышенные расходы в связи с обязанностью внесения платы в "Платоне". Отмена платы поможет уменьшить издержки на транспортировку продуктов питания и поспособствует сдерживанию роста цен на продовольствие.

До 18 мая думский комитет по бюджету и налогам должен собрать предложения и замечания по инициативе, к июню законопроект должен быть подготовлен к первому чтению, сообщает "Интерфакс".

Тариф в системе "Платон" составляет 2,54 рубля за 1 км проезда грузовика тяжелее 12 тонн по федеральным трассам. Полученные деньги отправляют в федеральный дорожный фонд.

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