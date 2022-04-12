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Собянин утвердил единый порядок выплаты пособий на детей из нуждающихся семей

13:22
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Мера утверждена в соответствии с указом президента

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 12 апреля утвердил новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей в соответствии с указом президента России Владимира Путина о пособиях на детей до 18 лет.
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На пособия могут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает установленную в Москве величину прожиточного минимума (18714 рублей в месяц). В зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить от 50% до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Заявление на получение пособий можно подать с 1 мая 2022 года в электронном виде через личный кабинет на официальном портале мэра Москвы. Выплата устанавливается с 1 апреля 2022 года.

В случае подтверждения права на новый размер пособия выплата устанавливается с доплатой с 1 апреля, в случае отказ сохраняется ранее назначенная сумма пособия до достижения ребенком возраста трех, восьми или 18 лет соответственно, сообщает АГН "Москва".

Ранее Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым нуждающиеся семьи, имеющие детей от восьми до 17 лет, получат ежемесячные выплаты. Новое пособие назначается с 1 апреля, первые выплаты поступят в мае.

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