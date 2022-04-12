Из магазинов Новой Зеландии пропал Kinder Surprise

Шоколадная фабрика в Бельгии закрылась из-за вспышки сальмонеллеза

Итальянская компания Ferrero изымает продукцию Kinder бельгийского производства из магазинов.

Так, в частности, в Новой Зеландии отозвана вся продукция Kinder, сделанная в Бельгии.

Ранее на шоколадной фабрике в бельгийском Арлоне, производящей Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons, выявили сальмонеллез. На прошлой неделе Роспотребнадзор заявил, что во ввезенной в Россию продукции Kinder тоже, возможно, присутствует бактерия Salmonella Typhimurium.

"Мы знаем, что это очень популярная среди детей продукция благодаря тому, что там есть игрушки, поэтому мы призываем потребителей принять все меры безопасности", - сообщили бельгийские власти.

Сальмонеллез очень опасен для детей до пяти лет, а также для пожилых людей старше 65 с ослабленным иммунитетом, пишет РИА Новости.

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