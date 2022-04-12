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В Москве написали "Космический диктант"

15:21
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Главная площадка мероприятия была развернута в павильоне "Космонавтики и авиации" на ВДНХ

Сегодня в День космонавтики Москва стала центром проведения "Всероссийского космического диктанта". По традиции главная площадка мероприятия была развернута в павильоне "Космонавтики и авиации" на ВДНХ. Проверить свои знания пришли школьники, студенты и просто любители истории. Написать диктант можно было и дистанционно. Прямо со сцены в прямом эфире участникам зачитали 30 тематических вопросов о жизни на орбите, биографиях известных космонавтов, планетах и исследованиях.

Кроме того, в городе целый день проходят десятки тематических мероприятий, больше всего их на севере-востоке города.

"Его называют самым космическим административным округом, потому что не только улицы напоминают о покорителях космоса, но это и Музей космонавтики, и павильон авиации и космонавтики на ВДНХ и Аллея космонавтов, и стела. Сегодня наши школьники возлагают цветы на Аллее космонавтов, кто-то в школах встречается и рассказывает об истории космонавтики, поэтому это хорошая добрая традиция", - сказал Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы.

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Всероссийский космический диктант
Всероссийский космический диктант
Всероссийский космический диктант
Всероссийский космический диктант
Всероссийский космический диктант
Всероссийский космический диктант
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