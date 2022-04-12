"Культурный плоггинг": в "Царицыно" прошел забег со сбором мусора

По результатам акции в машины загрузили почти 100 мешков с отходами

К генеральной уборке родного города присоединяются и сами москвичи. Причём с удовольствием. В столице стартовал сезон культурного плоггинга. Это такие марафоны, где дело совсем не в физической форме. Участники просто отправляются на лёгкую пробежку по живописным местам в парках и усадьбах, по пути собирая мусор. Маршрут определён, но отклоняться от него можно.

Ранним утром в парке разминается внушительная группа спортсменов. А потом начинает происходить странное - они разбирают мешки и отправляются на пробежку, периодически переходя на шаг, останавливаясь, нагибаясь и распрямляясь. Эти люди занимаются плоггингом - слово образовано от шведского "плог уп" - поднимать и английского "джоггинг" - бег трусцой. Пришедшие в столицу ливни преобразили парки. Снег сошел и вместе с несмелыми первыми подснежниками появились бутылки, обертки, пакеты и окурки - то, что всю зиму оставляли отдыхающие после своих прогулок, не донеся до урн. Теперь всё это собирают участники забега.

"Явление родилось в Швеции в 2016 году, и в 2018 году вот я стала первым человеком, который в России официально провел массовое мероприятие под названием "Плоггинг" и написал в официальной документации слово плоггинг по-русски. То есть, по сути, плоггинг – это бег со сбором мусора", - рассказала Ольга Пугач, руководитель направления спорта и туризма музея-заповедника "Царицыно", руководитель проекта "Культурный плоггинг".

Здесь люди всех возрастов - профессиональные спортсмены, активисты экологических движений, волонтеры и просто местные жители.

"Здесь четыре в одном: забота о себе, об окружающей среде, также встреча с единомышленниками и приобщение к прекрасному. Обожаю музей-заповедник "Царицыно", - заявила Ирина Жасминова, участница экологического движения "Раздельный сбор".

Первый в этом году забег прошел вокруг Нижнего Царицынского пруда. Перед стартом каждому участнику выдали специальный комплект – мусорные мешки и перчатки. У плоггеров нет строгого маршрута – можно, даже приветствуется,отходить от тропы, чтобы добираться до самых укромных уголков парка. Ведь там мусора ещё больше, чем в людных местах. В процессе уборки просыпается настоящий азарт. Наполненный пакет сменяется пустым, и так до конца забега. Елизавета Фокина - генеральный директор музея-заповедника Царицыно - впервые сама приняла участие в плоггинге и признается - это оказалось гораздо интереснее, чем встречать участников на финише, как она делала в прошлые годы.

"Масштаб растет, потому что каждый год к нам присоединяются все большее количество участников. В прошлом году это были Кузьминки, Люблино и Коломенское. А в этом году к нам присоединяются еще музеи-заповедники, при этом и заповедники Московской области, это Остафьево, Архангельское и Горки Ленинские", - сообщила генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина.

За последние два года участники проекта "Культурный плоггинг" собрали почти две тонны отходов. Стеклотара, металлолом, пластик – в конце забега все это отправляется на сортировку и вторичную переработку на специальные предприятия. Только в этот раз в машины загрузили почти 100 мешков мусора. А следующий забег пройдет через месяц в усадьбе Кузьминки-Люблино.

Вячеслав Казаков, Андрей Корнилов, Роман Левитский, "ТВ Центр".

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