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"Ушастик, живи": школьников научили делать корм для бездомных животных

15:30
  • вторник
  • 12 апреля 2022

По итогам проекта в приют-питомник "Красная сосна" отправили 160 килограммов еды

Килограммы сухого корма и ни грамма химии. Почти три недели московские школьники учились делать для бездомных собак вкусную и экологичную еду в рамках пилотного проекта "Ушастик, живи". Итоги подвели на ВДНХ.

Разумеется, подросткам помогали волонтёры и специалисты. Сообща получилось сделать 160 килограммов сухого корма. Готовый продукт проверили с помощью инфракрасного экспресс-теста и за минуту установили: питательных веществ там много, а вот вредных – ноль. Корм отправили на грануляцию, после чего дети расфасовали его в крафт-мешки из переработанного картона и передали в московский приют-питомник для бездомных животных "Красная сосна".

"Данный проект призван практически решить проблему бездомных животных в столице, решить проблему органических отходов. И это замечательно, что такие светлые, позитивные проекты находят отклик в душах наших школьников", - заявила Вера Струкова, замруководителя ГПБУ "Мосприрода".

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Проект для школьников "Ушастик, живи"
Проект для школьников "Ушастик, живи"
Проект "Ушастик, живи"
Проект "Ушастик, живи"
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