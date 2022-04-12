Москвичам предложили выбрать имена для редких макак

Голосование стартовало на портале "Активный гражданин"

Сегодня на сайте "Активный гражданин" открылось голосование, где москвичи могут выбрать имена для детёнышей редкого львинохвостого макака. Две самочки родились в Московском зоопарке ещё в конце минувшего года, но как их назвать пока не решили.

Нужно выбрать пару имён из следующих вариантов: Иветта и Лизетта, Маня и Дуня, а также Лилия и Фиона. Разумеется, своя идея приветствуется, но это должно быть не менее благозвучное сочетание.

Важно учесть и характер новорождённых. Обезьянки подросли, уже шустро забираются на ветки и бесстрашно раскачиваются на качелях. И в то же время надолго от своих матерей пока не отходят: сделав круг по вольеру, тут же прибегают обратно, в мамины объятья.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"