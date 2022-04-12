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Москвичам предложили выбрать имена для редких макак

15:32
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Голосование стартовало на портале "Активный гражданин"

Сегодня на сайте "Активный гражданин" открылось голосование, где москвичи могут выбрать имена для детёнышей редкого львинохвостого макака. Две самочки родились в Московском зоопарке ещё в конце минувшего года, но как их назвать пока не решили.

Нужно выбрать пару имён из следующих вариантов: Иветта и Лизетта, Маня и Дуня, а также Лилия и Фиона. Разумеется, своя идея приветствуется, но это должно быть не менее благозвучное сочетание.

Важно учесть и характер новорождённых. Обезьянки подросли, уже шустро забираются на ветки и бесстрашно раскачиваются на качелях. И в то же время надолго от своих матерей пока не отходят: сделав круг по вольеру, тут же прибегают обратно, в мамины объятья.
 

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Львинохвостые макаки
Львинохвостые макаки
Детеныш дльвинохвостой макаки
Детеныш дльвинохвостой макаки
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