В Москве начали мыть Крымский мост

Управятся за три дня

В Москве сегодня начали мыть Крымский мост. Работы займут почти три дня. Коммунальщикам предстоит очистить конструкцию от грязи, скопившейся за зимний период.

Стены моют щётками и специальным шампунем. Смывают всё водой под высоким давлением. Это позволяет выбивать грязь даже из самых недоступных уголков. Куда с земли дотянутся не получается, рабочих поднимают на люльке. Что же касается чугунных ограждений, гранитных парапетов, лестниц и металлических конструкций, то здесь уже применяется пескоструйная очистка. Это воздух и песок, который помогает бороться не только с грязью.

"За время эксплуатации на перилах образуется многослойный слой краски, под ним находятся очаги коррозии, которые необходимо устранить. Быстро и качественно это можно сделать только пескоструйной очисткой", - рассказал начальник отдела эксплуатации ГБУ "Гормост" Сергей Бражник.

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