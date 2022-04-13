В Москве рассказали о поддержке столичного бизнеса в период санкций

Принят уже целый пакет мер по многим направлениям

Московская торгово-промышленная палата анализирует все поступающие обращения от столичных предпринимателей, которые столкнусь с трудностями в условиях экономических санкций.

Столичные власти за последние недели приняли уже целый пакет мер по многим направлениям. Сейчас же важно понять, какую еще поддержку можно оказать. В торгово-промышленной палате подготовили свои предложения. Одно из них на законодательном уровне дать четкое определение, что понимать под форс-мажором при составлении контрактов.

Еще одна инициатива - сократить количество проверок на предприятиях. Не лишним, по мнению председателя торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, будет временно отказаться и от маркировки продукции.

"Наше предложение, что нужно отказаться на какое-то время от маркировки различной продукции, это снимет дополнительные бремя с предпринимательского сообщества. Со стороны государства уже делается, например, нет необходимости делать упаковку отечественную для тех лекарств, которые завозятся из-за границы", - заявил Платонов.



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