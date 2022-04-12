Путин вручил госнаграды российским космонавтам

В День космонавтики глава государства посещает космодром "Восточный"

Сегодня в День космонавтики Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко прибыл на космодром "Восточный". Лидеры прилетели туда вместе на вертолёте из Благовещенска.

Главы России и Белоруссии ознакомились с ходом строительных работ и посетили место будущего командного пункта стартового комплекса ракет-носителей "Ангара". После этого Владимир Путин вручил государственные награды лётчикам-космонавтам. В своём выступлении президент обозначил амбициозные задачи, которые Россия намерена решить в ближайшие годы. Он поручил Роскосмосу обеспечить необходимую подготовку для полёта к МКС представителей Белоруссии.

"Будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы. Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас, безусловно, есть задел очень хороший, и это абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу, речь о запуске с космодрома "Восточный" автоматического аппарата комического роботизированного комплекса "Луна 25". Хотел бы подчеркнуть, нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы здесь на Земле эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи", - сказал Путин.

Во время торжественной церемонии Владимира Путина попросили передать командующему спецоперацией на востоке Украины копию Знамени Победы, которая побывала на борту МКС. Члены отряда космонавтов также пожелали удачи нашим бойцам. О целях и причинах специальной операции в Донбассе речь зашла и во время неформального общения Путина с работниками космодрома.

"Украину начали превращать в плацдарм, к сожалению для нас, в плацдарм антироссийский. Начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Специально выращивали так вот эту поросль неонацистскую, и столкновение с этими силами для России было неизбежным. Они только выбирали время для атаки. Ну, а последующие события показали, насколько глубоко это всё там проросло. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их от нацизма, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, – очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений", - указал президент.

Общаясь с сотрудниками космодрома, Владимир Путин также заявил о необходимости увеличить туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток в 2 раза и поделился воспоминаниями об историческом полёте Юрия Гагарина. О важности этого события президент говорил и во время двусторонней встречи с Александром Лукашенко. Лидеры также обсудили перспективы развития Союзного государства. Российский президент отметил, что в условиях внешнего давления у наших стран появились новые возможности для поддержки друг друга по всем направлениям.

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