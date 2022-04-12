Собянин рассказал о строительстве Национального космического центра

Работы завершат в 2023 году

Строительство Национального космического центра в Москве планируют завершить уже в следующем году. Как сообщил в социальной сети Сергей Собянин, работы идут круглосуточно.

Сейчас уже возводят 13-й этаж центральной башни-небоскрёба. Мэр отметил, что кластер будет одним из крупнейших в мире в этой отрасли. На территории в 250 тысяч квадратных метров разместят конструкторские бюро, образовательный комплекс, ситуационный центр, опытные производства. Создадут около 20 тысяч рабочих мест.

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