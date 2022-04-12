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Минздрав подтвердил подорожание ряда лекарств

13:43
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Цены выросли на препараты не из перечня жизненно важных

За последний месяц цены на препараты, не входящие в список жизненно важных, росли в пределах 12%. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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При этом глава Минздрава подчеркнул, что колебания цен на препараты из перечня жизненно важных были минимальными, в пределах 4%.

Цены на эти лекарства регулируется государством, продажа таких фармпрепаратов выше зарегистрированной стоимости невозможна, напомнил Мурашко.

Министр также рассказал, что российские власти формируют конкурентную среду, чтобы присутствовало несколько производителей лекарств и имелась возможность обеспечить как физическую, так и экономическую доступность препаратов, сообщает РИА Новости.

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что лекарств в России, на складах и в медицинских организациях, достаточно. А для льготных категорий граждан запасы препаратов сформированы более чем на 8-12 месяцев.

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