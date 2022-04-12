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Собянин поручил начать подготовку к будущему отопительному сезону

13:34
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Будут подготовлены все здания и сооружения Москвы

Сергей Собянин поручил начать подготовку к отопительному сезону 2022-2023 годов.

Как рассказали в столичной мэрии, будут подготовлены все здания и сооружения Москвы - всего свыше 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, почти 9 тысяч социальных объектов и 30,8 тысячи объектов экономики.

На ТЭЦ обеспечат необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тыс. тонн мазута, 280,6 тыс. тонн угля, 20,5 тыс. тонн дизельного топлива. Этого объема хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов Москвы в зимних условиях в течение семи суток.

Подчеркивается, что завершить подготовительные работы планируется до 25 августа. Системы будут готовы к пуску тепла на социальные объекты и в жилые дома к 1 сентября, на другие городские объекты - к 15 сентября.

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