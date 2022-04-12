В Госдуму внесен проект о внешнем управлении для ушедших из России компаний

Цель - защита экономики и интересов россиян

"Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект о внешнем управлении в иностранных компаниях, которые объявили об уходе из России.

Инициатива коснется тех компаний, которые ушли из России без "очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях". А также тех, кто "существенно влиял на экономику России". Иными словами, это компании, которые являлись единственными поставщиками критически важных производств.

Законопроект позволит зарубежным компаниям возобновить работу в России, гарантировать занятость работникам. При желании они смогут продать пакет акций. Внешнее управление будет устанавливаться по решению суда.

На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса ряд зарубежных компаний навсегда покинули или временно приостановили свой бизнес на российском рынке.

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