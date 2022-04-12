Власти Чехии выразили желание разместить американскую военную базу

О конкретных договоренностях речь пока не идет

Чехия испытывает "приятное желание" разместить на своей территории американскую военную базу. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал глава чешского правительства Петр Фиала.

Политик прокомментировал заявление министра обороны Чехии Яны Черноховой поднять во время ее визита в США тему создания такой базы.

По мнению Фиалы, это "прекрасная тема", о которой "приятно слышать". Однако чешский премьер-министр подчеркнул, что речь пока лишь об изъявлении желания Праги — конкретные переговоры об этом не ведутся, сообщает РИА Новости.

10 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о наращивании военного присутствия на восточном фланге альянса. В России при этом заявили, что действия западных стран на фоне спецоперации на Украине опасны и могут привести к прямому военному противостоянию России и США.

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