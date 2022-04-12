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Власти Чехии выразили желание разместить американскую военную базу

14:04
  • вторник
  • 12 апреля 2022

О конкретных договоренностях речь пока не идет

Чехия испытывает "приятное желание" разместить на своей территории американскую военную базу. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказал глава чешского правительства Петр Фиала.
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Политик прокомментировал заявление министра обороны Чехии Яны Черноховой поднять во время ее визита в США тему создания такой базы.

По мнению Фиалы, это "прекрасная тема", о которой "приятно слышать". Однако чешский премьер-министр подчеркнул, что речь пока лишь об изъявлении желания Праги — конкретные переговоры об этом не ведутся, сообщает РИА Новости.

10 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о наращивании военного присутствия на восточном фланге альянса. В России при этом заявили, что действия западных стран на фоне спецоперации на Украине опасны и могут привести к прямому военному противостоянию России и США.

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