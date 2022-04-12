Прошедший дождь в Москве оказался рекордным за последние 55 лет

В столице выпало 9 мм осадков

Южный циклон с атмосферным фронтом принес в столичный регион обильные осадки. Дождь, который прошел в Москве 11 апреля, оказался самым сильным с 1967 года. Об этом рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.

Эксперт отметила, что 11 апреля и ночью 12 апреля в Московской области выпало до 21 мм осадков. Сильные осадки были зафиксированы также в других регионах Центральной России: во Владимирской области — до 17 мм, в Калужской области — до 30 мм осадков, в Брянской области – до 23 мм.

По данным базовой метеостанции ВДНХ, в Москве за прошедшие сутки выпало 9 мм осадков. Рекорд по этому показателю принадлежит 1913 году (20,4 мм осадков). В 1967 году количество выпавших осадков составило 10,1 мм.

Поскольку с тех пор таких сильных дождей в это время года не наблюдалось, прошедший дождь в Москве стал самым сильным за последние 55 лет.

Всего с начала месяца в Москве выпало 26 мм осадков при месячной норме 44 мм, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпало 34% месячной нормы осадков. В Московской области местами осадки были еще более обильные, выпало 47% от положенного за весь апрель.

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