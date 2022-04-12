Капремонт не остановить: Москве удалось отказаться от импортных строительных смесей

В столице работает импортозамещение

Программа капитального ремонта в Москве будет продолжена, несмотря даже на отказ иностранных компаний поставлять в нашу страну некоторые материалы. Запасы ещё есть. Идёт работа по импортозамещению.

Со стороны происходящее напоминает работу повара на кухне в ресторане. Но в руках у Александра Лощинина вовсе не кулинарная лопатка, а мерный совок. На весах - не сковородка-вок, а так называемая чаша затворения. За свою жизнь технолог разработал и усовершенствовал десятки строительных материалов.

"Тут механически не получается, все время надо думать. Без любви тоже нельзя. Без любви к этому делу", - сказал инженер-разработчик Александр Лощинин.

Здесь производят около пятисот наименований сухих смесей для строительства и ремонта. Как в старой рекламе: просто добавь воды. Но треть компонентов предприятие раньше закупало из-за рубежа. Компания – один из крупнейших поставщиков продукции для программы капитального ремонта в столице.

"Ежегодно Фонд капитального ремонта делает объем от 150 до 250 домов", - сказал Андрей Коробов, начальник Управления строительного контроля ФКР Москвы.

Без импортных компонентов изготовление нужных смесей невозможно. Но программу капитального ремонта срыв западных поставок не остановил. На предприятии был запас ингредиентов. Пока его расходовали, завод быстро переориентировал работу на производителей из России и дружественных стран.

"Искали непосредственно на выставках, на форумах. В 2021 году наше производство использовало 30% иностранной химии. В данный момент - 5%", - сказал Максим Козырев, директор по продажам завода сухих смесей.

Благодаря этому удалось сделать свои сухие смеси, которые раньше поставляли. Все то, над чем работает Александр Лощинин, не поступает сразу к потребителю. Сначала - многочисленные и строгие испытания в заводской лаборатории.

"Материал хранился при повышенных температурах, при 70 градусах – дальше испытывался. Это все показатели ГОСТ. Помимо этого, мы провели испытания на морозостойкость с контактной зоной. Мы материал замораживали. И далее проводили те же самые испытания по сцеплению", - заявила Наталья Гуськова, начальник лаборатории завода сухих смесей.

Показатели прочности и адгезии – сцепления с поверхностью – при разработке закладывали гораздо выше государственного стандарта. Сейчас смеси уже можно использовать. Сначала это в теории показали проверки в специализированном научно-исследовательском институте. А потом и на практике убедились строители.

"Все эти строительные продукты зарекомендовали себя с точки зрения износостойкости. Есть сертификаты. Срок жизни, согласно сертификатам качества, – более 30 лет", - заявил Алексей Колыванов, заместитель начальника территориального управления службы строительного контроля ФКР Москвы.

Заменить заводскую плитку на подобных домах невозможно – ее давно никто не выпускают, поэтому столичные панельные дома приобретают новый, более современный облик. На очереди – 150 многоэтажек.

В этом году одни иностранцы сократили поставки, другие - ушли с российского рынка, третьи не исключают, что поступят так в ближайшее время. Благодаря этому завод смог на четверть увеличить и объемы производства, и количество клиентов.

Иван Колесников, Константин Чурашов, Владислав Карташов, Дмитрий Пищулин, "ТВ Центр".

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