В Белгороде объявили набор добровольцев в народную дружину

Вступить может любой желающий

Мэрия Белгорода пригласила горожан вступить в добровольную народную дружину.

Белгородская область граничит с Украиной, протяженность границы составляет порядка 500 километров. Накануне в регионе до 25 апреля ввели желтый уровень террористической опасности в связи со спецоперацией.

"В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка", - передает РИА Новости.

Вступить в дружину может любой желающий старше 18 лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний.

1 апреля два украинских вертолета Ми-24 нанесли удар по нефтебазе в Белгороде. Сегодня, 12 апреля, власти сообщили о поврежденных железнодорожных путях в Шебекинском районе области. СКР начал проверку.

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