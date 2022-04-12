В НАТО предрекли второй этап конфликта на Украине

Продолжение будет еще более кровавым, заявили в альянсе

Конфликт на Украине в скором времени перерастет во вторую фазу, которая будет еще масштабнее и кровавее. Такое мнение во вторник, 12 апреля, высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

По словам представителя альянса, предполагаемое продолжение конфликта затронет более обширную территорию — как на востоке, в Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя.

Джоанэ выразил мнение, что "мы вступаем во второй этап, еще более сложный, этой войны, которая, похоже, затягивается", причем это будет сопровождаться новыми жертвами среди мирного населения.

Выразив надежду, что конфликт между Россией и Украиной удастся не затянуть, замглавы НАТО, тем не менее, заявил в эфире румынского телеканала Digi 24, что шансы на это невелики.

В МИД России ранее заявили, что НАТО ведет дело к затягиванию конфликта на Украине, продолжая обеспечивать Киев дополнительным вооружением, а также "поддерживает веру киевского режима в безнаказанность за военные преступления и жестокость по отношению к мирным жителям не только Донбасса, но и всей Украины".

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