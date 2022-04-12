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"Почти невидимая вспышка": врач рассказал о возможной третьей волне COVID-19

15:11
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Новый подъем заболеваемости спрогнозировал глава Минздрава

Новая волна заболеваемости коронавирусной инфекции в России, если она возникнет, будет представлять распространение обновленного вируса штамма "омикрон" и пойдет человечеству только на пользу. Такое мнение во вторник, 12 апреля, высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
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Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекции в России ожидается в конце мая-июне. Глава Минздрава подчеркнул, что сила новой волны будет зависеть от поведения каждого человека — ревакцинации и соблюдения санитарных норм.

Жемчугов предположил, что "это будет почти невидимая вспышка распространения обновленного вируса". В масштабах всего мира она поспособствует обновлению коллективного иммунитета. На жизни людей эта потенциальная вспышка не отразится, считает эксперт. Это означает, что возвращать ограничительные меры не понадобится.

При этом Жемчугов подчеркнул, что ряду категорий населения необходимо задуматься о ревакцинации. Это касается тех, кто переболел или сделал прививку очень давно — "у них уже нет иммунитета, поэтому стоит ревакцинироваться".

Кроме того, при наличии тяжелых заболеваний, сильно снижающих иммунитет, существует риск тяжелого течения COVID-19, поэтому тоже лучше ревакцинироваться, рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Роспотребнадзор ранее предостерег от преждевременного снятия ковидных ограничений в России, подчеркнув, что резкая и быстрая отмена ограничений повлечет за собой рост заболеваемости COVID-19. В этом вопросе нужно проявить осторожность, предупредили в ведомстве.

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