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Ученые предсказали двукратный спад заболеваемости COVID в мае

15:07
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Снизится и число активных случаев болезни

Число регистрируемых в России за сутки случаев заболевания коронавирусом к майским праздникам может сократиться вдвое. К такому выводу пришли ученые Центра аналитики динамических процессов и систем Санкт- Петербургского государственного университета. По мнению научного руководителя центра Виктора Захарова, количество заболевших за сутки, скорее всего, снизится с нынешней отметки в 10,9 тысячи до пяти тысяч.

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"В условиях значительного снижения пассажиропотока из стран Европы к началу мая число новых случаев может опуститься ниже отметки в пять тысяч, а количество активных случаев болезни станет меньше 150 тысяч. То есть новая волна подъема заболеваемости, характерная для европейских стран, в Россию пока, а может и вообще, не придет", - цитирует Захарова ТАСС.

За последние сутки, по данным федерального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России зарегистрировано 10 910 случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в стране составило 18 018 825, а в мире зафиксировано более 499,8 миллиона заражений.

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