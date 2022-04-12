Ле Пен выступила против антироссийских санкций в сфере энергетики

Она заявила, что не является "троянским конем"

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что выступает против санкций в отношении России в энергетической сфере из-за негативных последствий для жителей Франции.

"Я не являюсь ничьим "троянским конем". Я не выступаю за отмену санкций. Я выступаю против тех санкций, которые касаются энергетического сектора, так как не хочу, чтобы французы сталкивались с негативными последствиями", - приводит ее слова РИА Новости.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По его результатам действующий глава республики Эммануэль Макрон на 4% опередил Марин Ле Пен.

Ле Пен выступает за укрепление национального суверенитета, решение энергетического кризиса и диалог с Москвой.

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