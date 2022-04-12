Минфин опроверг сообщения СМИ о дефолте России по евробондам

О якобы объявленном Россией дефолте заявила телекомпания CNN

Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам, а распространенные об этом западными средствами массовой информации сообщения не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказали в Министерстве финансов России.

О том, что Москва якобы объявила дефолт по своим обязательствам по евробондам, сообщила телекомпания CNN. В Минфине напомнили, что дефолтом является отсутствие у должника средств для исполнения своих долговых обязательств либо нежелание исполнять эти обязательства при наличии средств.

Однако в случае с Россией об этом речь не идет: у страны достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств, подчеркнули в ведомстве.

В министерстве напомнили о действиях западных государств, остановивших проведение платежей России в валюте и заблокировавших получение причитающихся выплат части иностранных инвесторов. Помехи для платежей в погашение и обслуживание госдолга в иностранной валюте созданы искусственно.

Это можно расценивать как неисполнение иностранными контрагентами своих обязательств, нарушающее интересы инвесторов в российские гособлигации из различных юрисдикций. Претензии кредиторов в связи с этим должны быть адресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств, сообщается на официальном сайте Минфина.

Ранее глава российского Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что сознательная политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт в России. Несмотря на это, Москва заплатила держателям еврооблигаций — резидентам Российской Федерации причитающиеся им выплаты в рублях, так же она поступила в отношении выплат по еврооблигациям перед иностранными инвесторами.

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