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Захарова: Запад требует гуманитарных коридоров для вывода из Мариуполя боевиков

15:29
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Мирные граждане политиков не заботят

Западные страны хотят открытия гуманитарных коридоров в Мариуполе. Однако защита мирного населения для них – лишь предлог, под прикрытием которого они намерены вывести из окружения украинских боевиков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Сейчас на нескольких объектах остались именно боевики. Это для кого коллективный Запад хочет эти гуманитарные коридоры истребовать, для боевиков? Для неонацистов?"- задалась вопросом Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Захаровой, тактика эта хорошо известна, ее Запад использовал в Сирии. Мирные граждане, в том числе женщины и дети, страдали месяцами, их держали в заложниках так называемые умеренные боевики. Этих экстремистов западные страны воспевали как борцов за свободу, демократию. А когда сирийские правительственные войска при поддержке российских вооруженных сил прижали террористов к стенке, тут же стали требовать открытия для них гуманитарных коридоров, напомнила представитель МИД.

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