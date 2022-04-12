Захарова: Запад требует гуманитарных коридоров для вывода из Мариуполя боевиков

Мирные граждане политиков не заботят

Западные страны хотят открытия гуманитарных коридоров в Мариуполе. Однако защита мирного населения для них – лишь предлог, под прикрытием которого они намерены вывести из окружения украинских боевиков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сейчас на нескольких объектах остались именно боевики. Это для кого коллективный Запад хочет эти гуманитарные коридоры истребовать, для боевиков? Для неонацистов?"- задалась вопросом Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Захаровой, тактика эта хорошо известна, ее Запад использовал в Сирии. Мирные граждане, в том числе женщины и дети, страдали месяцами, их держали в заложниках так называемые умеренные боевики. Этих экстремистов западные страны воспевали как борцов за свободу, демократию. А когда сирийские правительственные войска при поддержке российских вооруженных сил прижали террористов к стенке, тут же стали требовать открытия для них гуманитарных коридоров, напомнила представитель МИД.

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