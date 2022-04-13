Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Львов ждет удача в учебе, а тех, чей знак зодиака Весы, – успехи в личной жизни

Овны

Солнце в вашем знаке сегодня работает в паре с самым трезвомыслящим в зодиаке Сатурном. Жизнь приоткроет правду, вам станет понятен смысл того, что происходит вокруг.

Тельцы

Вы сосредоточены и работоспособны, что обязательно принесет плоды в учебе или работе. День хорош для наведения порядка в документах, поиска ошибок и неработающих схем.

Близнецы

Хозяйка негативной кармы Черная Луна наконец-то готовится покинуть ваш знак. Что бы вы хотели попросить ее забрать с собой, от чего избавиться? Обдумайте это, сейчас самое время.

Раки

Бухгалтеры и специалисты финансовой сферы будут сегодня удивительно успешны. Остальные - проявите внимательность и аккуратность в делах, и тоже попадете в число счастливчиков.

Львы

Все, что связано с учебой, судебными разбирательствами и юридическими услугами, пройдет гладко. Представители этого знака также найдут полное понимание у тех, к кому обратятся за помощью.

Девы

Луна в вашем знаке рассорилась с Венерой: две женские планеты делят сферы влияния. Держите под контролем отношения с прекрасным полом, старайтесь их не критиковать.

Весы

Личная жизнь продолжает удивлять и радовать. Сегодня к Солнцу подключился Сатурн, а значит, есть шанс перевести отношения на новый, более серьезный уровень.

Скорпионы

Железная воля Сатурна поможет представителям знака, давно мечтающим об улучшении своей физической формы. День идеален для начала диеты или занятий спортом – у вас все получится.

Стрельцы

Звезды активизируют ваш дар красноречия и помогут найти своих читателей или слушателей. Свободные от отношений представители этого знака будут легко и непринужденно знакомиться.

Козероги

Составляйте план на лето: записывайте, что нужно купить, отремонтировать, наладить. Строгий Сатурн поможет не упустить ни одной мелочи и оценить предстоящие расходы.

Водолеи

Сатурн в вашем знаке получает поддержку Солнца, а значит, силу и энергию. Вспомните, чего вам удалось достичь с апреля 2021 года, и вдохновляйтесь своими достижениями.

Рыбы

Ищите сегодня в себе скрытые резервы, сильные стороны, которые известны только вам. Если это получится, в скором времени вы сможете добиться гораздо большего!

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