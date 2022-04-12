Путин назвал происходящее на Украине трагедией

Президент считает Украину, Россию и Белоруссию триединым народом

Происходящее на Украине - трагедия, однако у России не было никакого выбора. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Путин в очередной раз подчеркнул, что считает русских, белорусов и украинцев триединым народом. Со своей стороны Лукашенко отметил, что США подталкивают Польшу и Прибалтику к противостоянию с Белоруссией, передает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что проведение специальной военной операции на Украине является правильным шагом. Как подчеркнул российский лидер, продолжать и дальше терпеть геноцид было невозможно.

О начале специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цели - демилитаризация и денацификация Украины.

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