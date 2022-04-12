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Роструд объявил о приостановке плановых проверок бизнеса

16:01
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Такое решение принято в связи с санкционным давлением

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) приостанавливает плановые проверки предприятий до конца 2022 года. Об этом во вторник, 12 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.
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Как пояснили в Роструде, отмена проверок позволит снизить нагрузку на бизнес в условиях санкций.

Однако ведомство подчеркнуло, что при выявлении фактов непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан Роструд по согласованию с прокуратурой будет применять необходимые меры инспекторского реагирования.

Мораторий на плановые проверки введен в рамках мер по поддержке бизнеса в условиях санкций. Это часть комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на предпринимателей, сообщается на официальном сайте Роструда.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее согласился с предложением ЛДПР освободить от уплаты штрафов представителей малого и среднего бизнеса. Он также отметил, что в рамках антисанкционного моратория на проверки в 2022 году кабмин запретил надзорным органам выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, кроме исключительных случаев, когда речь идет о безопасности жизни людей.

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