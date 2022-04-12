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Путин пообещал Лукашенко благоприятные цены на газ

15:59
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Расчеты переведены на рубли

Переход на рубли в расчетах за газ между Москвой и Минском минимизирует негативные влияния санкций для Белоруссии. Цены на поставляемое из России голубое топливо для белорусских потребителей сохранятся самые благоприятные, заявил российский президент Владимир Путин.

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"Россия сохраняет самые благоприятные цены на нефть и газ, поставляемые в Белоруссию для внутреннего потребления. При этом расчеты за них переведены в российские рубли. Это позволяет минимизировать негативные влияния внешней конъюнктуры на положение граждан и промышленных предприятий Белоруссии", - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Путин подчеркнул: блицкриг, на который рассчитывали недоброжелатели, вводя санкции против России, не состоялся. Тем не менее, в условиях развязанной Западом санкционной войны Москва и Минск должны укреплять интеграцию, передает ТАСС. Переговоры президентов России и Белоруссии прошли 12 апреля, в День космонавтики, на космодроме "Восточный".

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