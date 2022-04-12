Путин пообещал Лукашенко благоприятные цены на газ

Расчеты переведены на рубли

Переход на рубли в расчетах за газ между Москвой и Минском минимизирует негативные влияния санкций для Белоруссии. Цены на поставляемое из России голубое топливо для белорусских потребителей сохранятся самые благоприятные, заявил российский президент Владимир Путин.

"Россия сохраняет самые благоприятные цены на нефть и газ, поставляемые в Белоруссию для внутреннего потребления. При этом расчеты за них переведены в российские рубли. Это позволяет минимизировать негативные влияния внешней конъюнктуры на положение граждан и промышленных предприятий Белоруссии", - сказал глава российского государства на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Путин подчеркнул: блицкриг, на который рассчитывали недоброжелатели, вводя санкции против России, не состоялся. Тем не менее, в условиях развязанной Западом санкционной войны Москва и Минск должны укреплять интеграцию, передает ТАСС. Переговоры президентов России и Белоруссии прошли 12 апреля, в День космонавтики, на космодроме "Восточный".

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