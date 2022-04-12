Буча, санкции и космос: итоги переговоров Путина и Лукашенко

Над многими космическими проектами Москва и Минск намерены работать совместно

Создание пилотируемого корабля нового поколения, а также возобновление лунной программы - о новых проектах в космической сфере сообщил Владимир Путин. Сегодня, в День космонавтики, президент вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетил космодром "Восточный". Лидеры побывали на стартовой площадке ракетного комплекса "Ангара", пообщались с сотрудниками, а также с лётчиками-космонавтами.

Учитывая, что это первая пресс-конференция Путина с момента начала спецоперации на Украине, избежать вопросов на эту тему ожидаемо не удается. Сначала российского лидера спрашивают о её ходе.

"Что касается самого хода операции. Я часто слышу вопросы. А можно ли побыстрее. Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий так или иначе связана с потерями. Наша задача достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом. Я уже об этом много раз говорил. И действия, связанные в определённых областях Украины, были связаны с тем, чтобы сковать силы, уничтожить инфраструктуру. А целью нашей спецоперации - хочу напомнить, что сказал ранним утром 24 февраля - нашей целью является оказание помощи людям, которые проживают на Донбассе, которые подвергались восемь лет геноциду. Но не оккупация Украины. Вот так обстоят дела, и операция идет по плану", - заявил Путин.

В этом же контексте возникает и тема переговоров с Киевом, договороспобность которого вызывает серьезные сомнения. "Вот смотрите, мы вышли на определённый уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности не будут распространятся на территорию Крыма и Донбасса. Затем последовали наши действия по созданию условий. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче. И Киев отошел от своих требований. Теперь безопасность - это одно, а Крым - другое. То есть опять вернулись в тупиковую ситуацию. Правда, вчера вечером мне сказали, что они опять вернулись. Это создает трудности для договоренностей. И пока их не будет, спецоперация будет продолжена", - рассказал Путин.

Не обходят стороной журналисты и провокацию в Буче, на тему которой президент высказывается впервые. "Что касается Бучи. Послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран. И когда они говорят Буча, я говорю - а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели этот город, начисто уничтоженный американской авиацией. И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела до этого не было никому. Как никто и не вспоминает тысячи убитых в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни людей на свадьбах. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче. Вот сегодня Александр Григорьевич передал мне документы - как, кто приезжал в этот населенный пункт для организации этой провокации", - сообщил Путин.

Предъявят ли их миру - пока непонятно. Впрочем, на западных политиков эти данные вряд ли повлияют. Они, как, впрочем, и всегда, без суда и следствия уже назначили виновной Россию, объединившись разом. Причем, такое единение, говорит Путин, отнюдь не случайно.

"Вот эта консолидация - она с чем связана. С обидным положением Европы к своему суверену. К США. Ведь помните про одного из бывших премьер-министров Великобритании - своя же пресса называла пуделем президента США. Вот в таком же положении находятся руководители всех европейских государств. А тут агрессия со стороны России. Очень удобно тут объединиться и обслуживать интересы США. А сейчас это можно делать с открытом забралом, объясняя это необходимостью дать отпор агрессору. Но время все расставит на свои места. Они очень хотели, чтобы все, что происходит, отразилось бы на нашей экономике. Они всегда просчитываются. А у них проблемы неизбежны. Да, и нам будет непросто в некоторых отраслях. Но мы справимся", - отметил Путин.

Это видно и по космодрому "Восточный". Масштабную стройку, которая там кипит, президенты России и Белоруссии первым делом осматривают с воздуха. Затем ключевые объекты лидерам союзных государств показывают уже с земли. Сначала будущую стартовую площадку для новейших российских ракет "Ангара". Затем командный пункт. Масштабы будущих сооружений действительно поражают. Одного бетона планируют потратить свыше 400 тысяч тонн. Надежность здесь превыше всего. Как и удобство. К примеру, на Байконуре от места сборки до стартовой площадки ракету приходится везти около 40 километров. На "Восточном" все рядом, подчеркивает глава Роскосмоса, попутно поясняя президентам, что через полтора года строительные работы будут завершены. Ещё через полтора в серию пойдет и "Ангара", которую сначала будут производить в двух исполнениях: легком и тяжелом. А потом и в сверхтяжелом варианте.

"Сверхтяж" необходим для выведения больших нагрузок в дальний космос. То есть, грубо говоря, вот "Ангара" позволит нам отправить даже тяжелый аппарат, на Луну посадить. Хотя мы планируем в этом году "Союзом-2" отправлять", - рассказал Дмитрий Рогозин.

Осмотрев стройплощадку второй очереди возведения космодрома "Восточный", Путин и Лукашенко едут на встречу с сотрудниками "Роскосмоса". Троим из них президент сегодня вручил государственные награды, среди которых звезда героя, которой удостоился космонавт-испытатель Сергей Прокопьев. На МКС он провел 197 суток. Дважды выходил в открытый космос, в том числе и для того, чтобы снять обшивку и выяснить, откуда в российском сегменте станции появилось сквозное отверстие.

"Посвящаю эту награду моей семье, супруге, друзьям и наставникам. Хочу сказать, что достижения советской и российской космонавтики всегда являлись предметом гордости нашего народа", - сказал Сергей Прокопьев.

Таких поводов для гордости у нашей страны действительно немало. Мы первыми в мире запустили спутник. Вышли в открытый космос. Первой женщиной-космонавтом стала наша соотечественница Валентина Терешкова. Не говоря уже о первом полете в космос, который 60 лет назад совершил Юрий Гагарин. Этот момент, рассказал сегодня Путин, он хорошо запомнил.

"Для меня, ребенка 9 лет, было очевидно, что произошло нечто необычное. Потому что точно я не представлял, что такое космос. Что такое выход человека в космическое пространство впервые в истории. Но совершенно было очевидно, что произошло грандиозное событие. Уверен, что у нас будут события подобного рода в будущем", - заявил Путин.

Сомнений в этом нет, учитывая, что государство продолжит развивать российскую космонавтику. И санкции тут - не помеха.

"Будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы. Продолжим создание транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, где у нас, безусловно, есть задел очень хороший и это абсолютно ясные преимущества. Возобновим лунную программу, речь о запуске с космодрома "Восточный" автоматического аппарата космического роботизированного комплекса "Луна-25". Хотел бы подчеркнуть, нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы здесь на Земле эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии, медицины, новой энергетики, а также навигации и связи", - сказал Путин.

Что касается космодрома "Восточный", то и тут работы пока много. Впрочем, она идет по плану. Это касается и возведения инфраструктуры для пусков ракет. И создания социальных условий для специалистов. Однако в этом плане, подчеркнул президент, необходимо ускориться. Это касается, и комфортного жилья, и детских садов, и аэропорта, куда в перспективе будут прилетать и туристы, подчеркнул Путин. В возведении этих объектов, как и самого космодрома, помогут и белорусские строители.

Впрочем, только вопросами строительства сотрудничество России и Белоруссии не ограничивается. Речь также идет о взаимодействии и в области космоса. В ближайшее время наши страны приступят к созданию нового спутника зондирования земли и приступят к разработке плазменных двигателей. Эти темы, как и развитие экономических отношений в общем, Путин и Лукашенко обсудили в ходе двусторонних переговоров, отметив, что они развиваются в правильном направлении.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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