Больше не "М" и "Ж": в США затеяли гендерную реформу

Американцы смогут выбирать гендер X при оформлении паспорта

В Соединенных Штатах начали выдавать паспорта нового образца. В графе пол теперь можно выбрать три варианта – мужчина, женщина или небинарный "X". Первый документ был получен ещё осенью прошлого года - его получил бывший морпех. А теперь опция доступна для любого гражданина.

После объявления Госдепа о том, что теперь граждане США при оформлении паспорта смогут в графе пол указывать не традиционные "М" и "Ж", а "Х", очередей у паспортных столов нет. Американские психиатры могут выдохнуть: нашествия "людей Х" пока не ожидается. Хотя, почему третий пол ассоциируют с героями известных комиксов и фильмов, не совсем ясно. Ведь киношные "люди Х" обладали сверхспособностями, а эти требуют узаконить их слабость: неспособность определиться, какого же они пола. В багаже у Даны Ззиим (Dana Zzyym) - 6 лет судов. Все ради того, чтобы в американском паспорте не было указано ни мужского, ни женского пола. Получилось! Осенью прошлого года в Америке официально появился первый человек без пола.

Иностранных журналистов теперь переполняют сомнения. Каким голосом озвучивать перевод таких людей, мужским или женским, если они сами не определились со своей гендерной принадлежностью? Дане Ззиим - 63. За плечами -служба в военно-морских силах США. Рассказывает прессе, что родился с двойными половыми признаками, но по решению родителей был воспитан как мальчик. Как к нему обращаться теперь, чтобы не обидеть? Местоимение среднего рода "оно" к одушевленным существительным в английском языке не употребляется.

Выход придумали сами интерсексуалы с небинарой гендерной принадлежностью - именно так толерантно называют неразобравшихся в собственном половом вопросе. Такие люди предложили обращаться к себе гендерно-нейтрально - "они, им, их". И американская пресса покорно с этим согласилась.

Дана Ззиим радостно демонстрирует паспорт, в котором стоит заветный "Х" в графе пол. Раньше приходилось заклеивать ненавистные М и Ж. А теперь - полная свобода. Можно отправиться путешествовать в Мексику или Коста-Рику. Что же мешало раньше? Необходимость при получении паспорта указывать пол. Еще одна серьезная проблема для интерсексуалов - туалеты. Например, приспичило, а они не знают, в какой бежать. Ведь сегодня они чувствуют себя женщинами, завтра мужчинами, послезавтра - серединка наполовинку. Но этот вопрос американские власти решили оперативно. Школьные туалеты объявили территорией гендерной нейтральности. В учебных заведениях Чикаго появились уборные унисекс. На дверях теперь пишут "Мальчики+", "Девочки+" - это для тех, кто точно знает. какого он пола. Для сомневающихся - "туалет для всех". Хотя, учитывая, что неопределившиеся сами себя называют "они", таблички срочно нужно менять на "для них".

Журналист Ник Феррари сочувственно слушает запутавшегося подростка, но задается вопросом: а как быть спецслужбам, у которых дела посерьезнее, чем выбрать женский или мужской наряд?

"Если происходит теракт или иное преступление, то в базы спецслужб сразу попадет ориентировка: белый, мужчина или женщина, 35 лет. Это помечается в компьютерах автоматически. И, соответственно, более пристальное внимание уделяется либо мужчинам, либо женщинам. Нам что, всю систему менять?" - задается вопросом журналист.

Сторонники гендерного равноправия говорят: мол, третий пол существует и в других странах - Австралии, Канаде, Непале, Новой Зеландии и Индии. В последней, правда, таких людей относят к касте неприкасаемых, то есть, нерукопожатных.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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