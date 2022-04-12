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Путин оценил роль Лукашенко в переговорах с Украиной

16:22
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Белорусская площадка подходит для диалога

Белорусская площадка подходит для переговоров Москвы и Киева. Диалог с Украиной стал возможным во многом благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, заявил Владимир Путин.

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"Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможно во многом благодаря личным усилиям президента Белоруссии. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов", - сказал президент России после переговоров с Лукашенко на космодроме "Восточный".

Лидер Белоруссии, в свою очередь, напомнил о роли белорусской армии в специальной военной операции по демилитаризации Украины. Лукашенко подчеркнул, что белорусы "никому не позволят стрелять в спину русскому человеку". По его словам, в этом и заключалась суть действий белорусских подразделений, передает РИА Новости.

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