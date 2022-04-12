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Число пострадавших во время стрельбы в метро Нью-Йорка возросло до 13

17:14
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Инцидент произошел в районе Бруклин

Число раненых в результате стрельбы в метро Нью-Йорка возросло до тринадцати. Полиция предполагает, что злоумышленники использовал дымовую шашку. Ранее сообщалось о пяти раненых.

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Мэр города Эрик Адамс находится на самоизоляции, он заболел COVID-19. На просьбы прокомментировать инцидент он ответил обращением к жителям Нью-Йорка.

"Сейчас мы собираем информацию. Мы просим нью-йоркцев держаться подальше от района ЧП, ради их собственной безопасности", - приводит обращение Адамса его пресс-секретарь. Отмечается, что инцидент произошел в районе Бруклин.

Телеканал CNN в своем репортаже о происшествии сообщил, что репортеры выясняют подробности инцидента и уточняют, какие именно повреждения получили пострадавшие.

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