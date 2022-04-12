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Путин заявил о лидерстве России в освоении космоса

17:39
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Страна опирается на масштабный научный и технологический задел

Россия сохранила свое лидерство в космонавтике. Об этом свидетельствуют достигнутые в последние годы успехи страны в освоении космоса, заявил российский президент Владимир Путин.

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"Все, что мы увидели в ходе посещения Восточного, все успехи в освоении космоса в последние годы, свидетельствует о том, что наша страна сохраняет свое лидерство в космонавтике, является одним из лидеров в этой области", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с  белорусским лидером Александром Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что отрасль динамично развивается, опираясь на масштабный научный и технологический задел, созданный за минувшие десятилетия.

Президенты встретились 12 апреля на площадке космодрома Восточный в Амурской области. Путин и Лукашенко посетили командный пункт космодрома, стартовую площадку ракетного комплекса "Ангара", пообщались с сотрудниками. Российский лидер подчеркнул: народы России и Белоруссии гордятся тем, что совершенный Юрием Гагариным 61 год назад первый полет человека в космос открыл новую эпоху - эру освоения космического пространства, передает ТАСС.

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