Берлин призвали заключить договор с Москвой

Германию ждет крах во всех сферах экономики, если она продолжит сво антироссискую санкционную политику. Наращивание госдолга, военная помощь Украине и планируемый отказ от российского природного газа идут в разрез с интересами страны, пишет издание Compact.

"По подсчетам экономических экспертов, мы уже задолжали по горло, на пять-семь триллионов евро, и по старым положениям Основного закона не имеем права занимать ни цента больше", — отмечает автор публикации.

Подчеркивается, что план министра экономики по замене российского газа американским не только вредит интересам Германии, но и идет против принципов партии "Зеленых", в которой состоит Роберт Хабек. Ведь США экспортируют сланцевое топливо, добыча которого наносит экологии серьезный ущерб. А строительство терминалов для приема СПГ требует миллиардных вложений и времени.

По мнению автора, Берлину следует остановить военную помощь Киеву. А также заключить договор с Москвой, который гарантировал бы нейтралитет Украины.

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