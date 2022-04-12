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Германию предупредили о самоубийственном эффекте антироссийских санкций

18:24
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Берлин призвали заключить договор с Москвой

Германию ждет крах во всех сферах экономики, если она продолжит сво антироссискую санкционную политику. Наращивание госдолга, военная помощь Украине и планируемый отказ от российского природного газа идут в разрез с интересами страны, пишет издание Compact.

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"По подсчетам экономических экспертов, мы уже задолжали по горло, на пять-семь триллионов евро, и по старым положениям Основного закона не имеем права занимать ни цента больше", — отмечает автор публикации.

Подчеркивается, что план министра экономики по замене российского газа американским не только вредит интересам Германии, но и идет против принципов партии "Зеленых", в которой состоит Роберт Хабек. Ведь США экспортируют сланцевое топливо, добыча которого наносит экологии серьезный ущерб. А строительство терминалов для приема СПГ требует миллиардных вложений и времени.

По мнению автора, Берлину следует остановить военную помощь Киеву. А также заключить договор с Москвой, который гарантировал бы нейтралитет Украины.

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