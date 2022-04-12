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Появились детали инцидента со стрельбой в Нью-Йорке

18:52
  • вторник
  • 12 апреля 2022

Конфликт спровоцировал темнокожий мужчина

Полиция Нью-Йорка считает инцидент со стрельбой в районе Бруклина терактом. Об этом сообщил изданию Newsweek близкий к расследованию источник. В результате ЧП пострадали 13 человек. Пятеро из них, по разным данным, получили тяжелые ранения либо погибли.

Число пострадавших во время стрельбы в метро Нью-Йорка возросло до 13
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По данным местных СМИ, подозреваемый – темнокожий мужчина, примерно 165 сантиметров ростом и весом около 100 килограммов, был одет в униформу транспортной компании и строительный жилет.

По словам очевидцев, когда мужчина входил в поезд, началась ссора, затем последовал взрыв дымовой шашки. Поезд, тем не менее, отправился, а когда он прибыл на следующую станцию, началась стрельба. Злоумышленнику удалось скрыться, его разыскивают. 13 человек госпитализированы в ближайшие медучреждения.

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