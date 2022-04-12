Концерт дал Григорий Лепс

Всё больше известных певцов и музыкантов выходят на сцену, чтобы поддержать наших героев. В Москве стартовал музыкально-патриотический марафон "Zа Россию". Он будет проходить в разных городах нашей страны, с участием звезд. И продлится до 5 мая, сообщает "ТВ Центр".

В Музее Победы на Поклонной горе сольный концерт дал Григорий Лепс. Звучали песни и много теплых слов - от всего сердца. В зале семьи военнослужащих, врачей, и миротворцев, которые сейчас исполняют свой долг.

"Правда в том, чтобы мы были едины - вот это, наверное, самое главное. Сейчас речь идет обо всём русском, что может быть, что должно сохраниться. И вот когда мы будем все вместе, нас будет невозможно победить. Государство российское только станет этим крепче", - заявил Лепс.

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